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В России за сутки скончались 787 пациентов с COVID-19

, 12:04

В России за сутки скончались 787 пациентов с COVID-19
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 787 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщили в оперштабе, в частности, в Москве за минувшие 24 часа скончались 63 пациента с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 45, в Краснодарском крае – 35. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 164 881 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ зарегистрировали 22 866 случаев заражения COVID-19.

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