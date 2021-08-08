В России за сутки выявили 22 866 случаев заражения COVID-19

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8 августа 2021, 11:35

тест на COVID-19, Tatiana Bolari via www.imago-ima/www.imago-images.de

За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 866 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в воскресенье утром в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 953 (8,5%) заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 6 447 750 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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