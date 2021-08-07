После побега Александра Мавриди единственная свидетельница убийства «колбасного короля» боится за свою жизнь и просит о защите

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7 августа 2021, 14:29 Источник: Mash

Фото: cкриншот программы

После побега Александра Мавриди из истринского ИВС единственная свидетельница убийства «колбасного короля» - его гражданская жена Сабина попросила о защите. Она призналась, что боится за свою жизнь.

Женщина обратилась к следственным органам с просьбой о защите, но вразумительного ответа не получила. «Следователь мне просто сказал, что за мной смотрят. Но это смешно, просто смешно! Нет, никакую защиту мне не предоставили!», - рассказала свидетельница.

Кроме того, она уверена, что Мавриди и ещё четыре человека не могли выбраться из изолятора самостоятельно — им помогли. Так же считает и бывший оперативный сотрудник Михаил Игнатов: «Убежать из изолятора просто так нереально. Моё предположение, что там имела место быть какая-то коррупционная составляющая. А сейчас придумывают какие-то нелепые версии. В любом изоляторе установлены видеокамеры везде, там незамеченным остаться просто невозможно. Значит, кто-то им помогал — скорее всего, кому-то одному, остальные просто до кучи убежали».

Он считает, что тех, кто сбежал «за компанию» найдут, они как пешки, разменная монета, а вот тот, ради кого и устраивался побег, скорее всего скроется за пределами России. «Если он много знал, допустим, мог шантажировать заказчиков, я так понимаю, там исполнитель заказного убийства очень серьёзного сбежал. Его могли просто утилизировать, то есть убить и труп утилизировать. И он будет всю жизнь числиться в бегах», - строит догадки Игнатов.

Сейчас полиция объявила награду в один миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре вместе с другими четырьмя заключёнными Александра Мавриди, а также арестованы двое сотрудников ИВС. Она задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий.

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