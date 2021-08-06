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6 августа 2021, 08:48 Источник: 112

В Истре пятеро заключённых сбежали из изолятора временного содержания, среди них убийца «колбасного короля». Следователи предполагают, что преступникам могла помочь устроить побег местная охрана.

Все произошло рано утром, пока дневная смена не заступила на дежурство. Никто из сотрудников ИВС не пострадал. Среди сбежавших Александр Мавриди - обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

По некоторым данным, дежурный подмосковного ИВС вечером перевёл Александра Мавриди из седьмой камеры в четвёртую по просьбе одного из беглецов. И почему-то не закрыл «кормушку». Ночью заключённые скрутили замок в камере, а затем сорвали навесной замок на воротах.

Сейчас сотрудник задержан. В камере еще осталось двое задержанных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.

Список сбежавших:

1. Александр Мавриди

2. Николай Тетеря

3. Александр Бутнару

4. Иван Цуркану

5. Денис Грозаву

Как отмечается, при себе у сбежавших заключённых нет оружия, во всяком случае, проверка показала, что ничего из стен ИВС не пропало.

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