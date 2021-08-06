Ведущий программы «Время покажет» отказался извиняться за пародию на олимпийского спортсмена-трансгендера в эфире Первого канала

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6 августа 2021, 15:14

Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев отказался извиняться за пародию на олимпийского спортсмена-трансгендера в эфире Первого канала.

«За шутки я никогда не извиняюсь. Я считаю, что это просто смех, насмешка — и в этом нет ничего предосудительного. У меня с МОК никаких отношений нет, я никаких контрактов не подписывал, никаких хартий не подтверждал, присяги МОК не давал. Поэтому от него я никаких санкций не ожидаю», - сообщил он журналистам.

Между тем, пользователи сети возмутились. Они считают, что ведущий федерального канала представляет лицо страны и выглядеть в эфире как клоун с косичками = это, по меньшей мере, не допустимо.

Напомним, МОК потребовал объяснений от Первого канала и «России 1» из-за оскорблений ряда ЛГБТК-спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Токио. О подробностях скандального эфира мы писали чуть раньше.

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