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6 августа 2021, 11:16

Фото: coцсети

МОК потребовал от России объяснений из-за оскорблений ЛГБТ-олимпийцев в эфире Первого канала и «России-1». Участники программ высмеивали трансгендерную штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард и британского прыгуна в воду Тома Дейли.

Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, надев парик с косичками, заявил, что трансгендеры - психопаты, которых необходимо лечить. А гость программы «60 минут» депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал спортсменов «мразями» и «гомиками».

«Мы связались с нашим партнёром по вещанию в России, чтобы прояснить ситуацию и напомнить о фундаментальных принципах Олимпийской хартии», — заявили в Международном олимпийском комитете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

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