Попова заявила, что в России научились справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 за месяц

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2021, 14:57 Источник: Россия 24

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистами в пятницу, 6 августа, заявила, что в РФ научились справляться с подъемом заболеваемости коронавирусом нового типа за четыре недели.

Анна Попова отметила, что в тех регионах Российской Федерации, где "все было сделано вовремя", процесс подъема заболеваемости COVID-19 занял не более четырех недель. По словам главы Роспотребнадзора, это хороший результат.

Попова напомнила, что прошлой весной стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции занимала значительно больше времени. В частности, осенью и в начале зимы на это требовалось почти 2,5 месяца.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости