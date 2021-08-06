Попова заявила, что в России научились справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 за месяц

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистами в пятницу, 6 августа, заявила, что в РФ научились справляться с подъемом заболеваемости коронавирусом нового типа за четыре недели.
Анна Попова отметила, что в тех регионах Российской Федерации, где "все было сделано вовремя", процесс подъема заболеваемости COVID-19 занял не более четырех недель. По словам главы Роспотребнадзора, это хороший результат.
Попова напомнила, что прошлой весной стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции занимала значительно больше времени. В частности, осенью и в начале зимы на это требовалось почти 2,5 месяца.
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