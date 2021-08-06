Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на социальные выплаты медработникам

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6 августа 2021, 13:45 Источник: ТАСС

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, 6 августа, что российское правительство выделит более 46 миллиардов рублей на осуществление дальнейших специальных выплат медицинским работникам.

Михаил Мишустин отметил, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа врачи и медсестры по всей России продолжают работать в непростых условиях. Правительство РФ будет и дальше поддерживать их и намерено направить на специальные социальные выплаты медработникам свыше 46 миллиардов рублей

Напомним, доплаты врачам и медсестрам, находящимся в непосредственном контакте с пациентами с COVID-19, были введены в стране в апреле прошлого года года. В октябре того же года их заменили специальными ежемесячными социальными выплатами.

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