Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на социальные выплаты медработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, 6 августа, что российское правительство выделит более 46 миллиардов рублей на осуществление дальнейших специальных выплат медицинским работникам.
Михаил Мишустин отметил, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа врачи и медсестры по всей России продолжают работать в непростых условиях. Правительство РФ будет и дальше поддерживать их и намерено направить на специальные социальные выплаты медработникам свыше 46 миллиардов рублей
Напомним, доплаты врачам и медсестрам, находящимся в непосредственном контакте с пациентами с COVID-19, были введены в стране в апреле прошлого года года. В октябре того же года их заменили специальными ежемесячными социальными выплатами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.