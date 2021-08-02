Родители школьников 2 августа начнут получать выплаты в размере десяти тысяч рублей

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2 августа 2021, 07:50 Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

В понедельник, 2 августа, в России начнут перечислять выплаты в размере 10 тысяч рублей к 1 сентября на детей школьного возраста. Ранее сообщалось, что средства начнут поступать семьям 16 августа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начать осуществление выплат досрочно, со 2 августа, чтобы у родителей была возможность заранее подготовить детей к учебному году.

Отметим, что претендовать на данные средства могут семьи с детьми от шести до 18 лет, при этом шесть лет им должно исполниться до 1 сентября текущего года, а 18 лет – не раньше даты выхода указа. Кроме того выплаты положены семьям, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

Уточняется, что если ребенок в шесть лет еще не ходит в школу, то его родные получат 10 тысяч рублей, как и семья 17-летнего подростка, который уже закончил школу и поступил в колледж или университет.

Подчеркивается, что средства можно получить только безналично – деньги могут быть перечислены на карту любой платежной системы.

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