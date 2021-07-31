Правительство одобрило единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей со 2 августа
31 июля 2021, 18:43
Единовременные выплаты родителям на детей-школьников по 10 тысяч рублей начнут выплачивать с понедельника, 2 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Власти планировали начать выплаты на школьников с 16 августа.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке нового учебного года 28 июля призвал найти возможность начать досрочную выплату, чтобы родители имели запас времени, что к 1 сентября.
Выплата положена родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также тем, кто воспитывает ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам. Планируется, что выплаты получат более 20 миллионов семей россиян.
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