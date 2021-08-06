Глава челябинского Пенсионного фонда просит освободить его из-под стражи

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6 августа 2021, 12:33 Анна Семенова

Виктор Чернобровин не хочет ждать суда под стражей. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Защита Виктора Чернобровина подала апелляцию.

Виктора Чернобровина отправили в СИЗО на два месяца по решению суда 23 июля. Главу челябинского отделения Пенсионного фонда обвиняют в получении крупных взяток. Речь идет о сумме более 26 миллионов рублей. Деньги Чернобровин получал от представителя охранной организации в обмен на контракты.

Сегодня стало известно, что находиться под стражей обвиняемый не хочет. Как сообщили в областном суде, адвокаты Чернобровина подали апелляцию с просьбой изменить меру пресечения.

Ранее говорилось о том, что родственники задержанного готовы внести за него залог в размере 2,5 миллионов рублей.

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