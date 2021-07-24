Главу челябинского отделения Пенсионного фонда Чернобровина взяли под стражу

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24 июля 2021, 15:17 Анна Семенова

Два месяца в СИЗО - так решил суд. Фото: Дмитрий Куткин, Вечерний Челябинск

Вчера суд определил ему меру пресечения

О задержании Виктора Чернобровина стало известно два дня назад. Главу южноуральского ПФР подозревают в получении взяток. Первым был арестован зам. Чернобровина Орехов. Силовики взяли его с поличным при передаче трех миллионов рублей. Представитель охранной организации привез деньги взамен на помощь с рабочими контрактами.

Орехов сразу признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Также задержан был начальник административно- хозяйственного отдела ПФР Зайцев. Через неделю стало известно об аресте их начальника. Чернобровина забрали прямо из больницы, куда он попал сразу после огласки истории.

Суд Тракторозаводского района определил меру пресечения задержанному. На два месяца он отправится в СИЗО. Как сообщает сайт Полит74, родственники Чернобровина готовы были внести за него залог в 2,5 млн. рублей.

Следствие считает, что глава челябинского Пенсионного фонда в нашей сложности получил более 26 миллиона взятками.

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