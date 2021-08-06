Член Общественной палаты Хамзаев призвал ограничить время работы баров и ресторанов

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2021, 12:00 Источник: URA.RU

бар, pixabay.com

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выразил мнение, что бары, рестораны и точки продажи спиртного, маскирующиеся под общепит, должны закрываться в 23.00.

Общественный деятель убежден, что должна быть четкая система регулирования деятельности подобных заведений. Султан Хамзаев уточнил в беседе с URA.RU, что работу всех кафе и баров, находящиеся в жилых домах, необходимо ограничить до 23.00, чтобы обеспечить сон, комфорт и физическую безопасность граждан.

Член ОП считает, что данную норму следует привязать к закону о тишине, запрещающему шуметь в ночное время. Хамзаев обратил внимание на то, что такая практика давно действует в Париже.

Руководитель проекта "Трезвая Россия" также подчеркнул, что магазины разливных напитков нередко маскируются под бары и рестораны. Султан Хамзаев заметил, что за подобную деятельность необходимо наказывать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости