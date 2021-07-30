Член Общественной палаты Хамзаев предложил запретить в РФ посещение ночных баров до 21 года

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30 июля 2021, 12:36

ночной клуб, pixabay.com

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выдвинул идею запретить в РФ посещение ночных баров и ресторанов людям моложе 21 года. Соответствующее предложение направлено на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Общественный деятель в своем обращении отметил, что ключевую часть клиентов ночных баров, ресторанов и клубов составляют люди моложе 21 года.

Султан Хамзаев в беседе с RT уточнил, что в возрасте 18—19 лет у человека активно развивается организм, вследствие чего употребление спиртного может привести к негативным последствиям для здоровья. Член ОП убежден, что ситуация может усугубиться, если алкоголь сочетать с бессонными ночами, сопутствующими регулярному посещению ночных клубов.

Хамзав попросил Мурашко рассмотреть возможность запрета для предприятий общественного питания, реализующих алкоголь, принимать и обслуживать посетителей, которым нет 21 года, с 23:00 до 08:00.

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