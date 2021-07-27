Токсиколог Лодягин назвал «очередным анекдотом» исследование британских ученых о «безопасной» дозе спиртного

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27 июля 2021, 15:23 Источник: Свободная пресса

бутылки, pixabay.com

Глава отдела клинической токсикологии Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин заявил, что попытка ученых выявить "безопасную" дозу алкоголя, не является прорывом в науке.

Ранее сообщалось, что ученые из Соединенного Королевства опубликовали в издании BMC Medicine исследование, согласно которому люди, которые регулярно употребляют небольшие дозы спиртного реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем непьющие. По данным британских специалистов, употребление шести граммов алкоголя в день может быть полезным для здоровья.

Алексей Лодягин в разговоре со "Свободной прессой" уточнил, что о некотором противосклеротическом действии спиртного говорилось и раньше. Однако есть однозначный факт – этиловый спирт является клеточным ядом, вследствие чего токсиколог считает исследование, о котором идет речь "очередным анекдотом про британских ученых".

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