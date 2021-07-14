Челябинск оказался в числе городов, где проще всего купить алкоголь ночью

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14 июля 2021, 18:48 Анна Семенова

Купить алкоголь в ночное время в Челябинске страждущие могут без особого труда. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Среди 23 населенных пунктов наш город на четвертом месте

Исследование провели аналитики агентства Zoom Market. В июле они опросили жителей разных населенных пунктов России. Интересовали следующие вопросы: продают ли в вашем городе алкоголь по ночам, покупали ли вы сами или ваши знакомые алкоголь ночью в магазине и нужно ли ужесточать наказание за продажу алкогольных напитков в запрещено время?

Пьедестал заняли три города: Москва, Краснодар и Иваново. Здесь приобрести горячительный напиток среди ночи не составит труда. Челябинск недалеко ушел от лидеров, наш город разместился на четвертой позиции из 23.

Подавляющее большинство незаконных продаж осуществляется, по словам респондентов, в круглосуточных несетевых магазинчиках. Кое-кто делает заказ через интернет. В 21% случаев люди покупают водку, 75% берут пиво.

При этом 82% всех опрошенных считают, что ужесточить наказание за ночную продажу алкоголя необходимо.

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