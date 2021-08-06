Правозащитница Волынец предложила выплачивать пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации

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6 августа 2021, 09:08

врач, pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выдвинула идею о выплате пособий один раз в три года в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков.

В обращении, направленном на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, Ирина Волынец отметила, что в стране есть возможность проводить раннюю диагностику опасных для жизни заболеваний и выявлять их еще до появления симптомов.

Общественный деятель попросила Котякова в целях улучшения здоровья граждан России рассмотреть возможность запуска федеральной программы, которая предусматривала бы широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия в размере 10 тысяч рублей один раз в три года за своевременное прохождение полной плановой диспансеризации, передает RT.

Ирина Волынец считает, что после обследования россияне должны получать на портале госуслуг QR-коды, на базе которых они могли бы подавать заявления на выплату пособий.

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