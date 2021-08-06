Православные 6 августа чтут память первых русских святых – князей Бориса и Глеба

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6 августа 2021, 07:50

князья Борис и Глеб, Serguei Bulavsky/Russian Look

Православные верующие 6 августа чтут память мучеников и страстотерпцев благоверных князей Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, канонизованными Русской и Византийской церквями.

Согласно сказаниям, князья Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) являлись младшими сыновьями князя Владимира, крестившего Русь, и христианки болгарского происхождения. Братья отличались милосердием и добротой.

При жизни отца Борису в удел достался Ростов, а Глебу – Муром, где с 1010 по 1015 год он распространял среди язычников христианскую веру. Через некоторое время после кончины князя Владимира его старший сын Святополк объявил себя великим князем Киевским и решил убить Бориса и Глеба. Первого коварно и жестоко лишили жизни 6 августа 1015 года на реке Альте. Впоследствии его тело тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого Василия Великого.

Почти через два месяца после случившегося Святополк отправил к Глебу гонца с ложным известием о болезни уже умершего к тому времени отца, тот поверил и с небольшой дружиной направился в Киев. Недалеко от Смоленска 18 сентября 1015 года убийцы настигли ладью Глеба. Он предпочел не вступать в войну с братом и умереть.

Впоследствии князь Ярослав Мудрый разыскал могилу своего брата Глеба. Его тело, которое оказалось нетленным, перенесли в Вышгород Киевский. Он был погребен в храме во имя святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса. Через некоторое время мощи Бориса и Глеба разместили в специально построенной часовне. В июле 1026 года был освящен построенный Ярославом Мудрым пятиглавый храм в честь святых мучеников.

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