Православные верующие отмечают Ильин день

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2 августа 2021, 08:29

православная церковь, pixabay.com

Православные верующие 2 августа празднуют день памяти святого пророка Илии или Ильин день. Отметим, что пророк упоминается еще в Ветхом Завете, он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова.

Согласно Писанию, Бог послал Илию к израильскому царю Ахаву для обличения его в идолопоклонстве. Пророк предупредил властителя, что если он и его народ будут и дальше предаваться греху, то страну постигнет божья кара. Позже так и случилось – три года стояла засуха. Илия все это время жил в пустыне. Рассказывается также о чудесах, которые совершал пророк, в частности, однажды он воскресил сына сарапетской вдовы. Женщина приютила его, и Илия сотворил второе чудо: пока он жил в доме женщины, еда там не заканчивалась.

Пророк Илия – второй из двух праведников, которых Бог еще при жизни взял на небо (первым был пророк Енох).

На Руси Ильин день отмечали крестным ходом и молебном.

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