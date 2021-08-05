Глава Роспотребнадзора Попова заявила о преждевременности ослаблений ограничений по COVID-19

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5 августа 2021, 22:15

pixabay.com

Вносить послабления в режим ограничений, связанный с коронавирусом, в регионах, где наблюдается сложная эпидситуация, еще рано. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью на канале “Россия 1” она подчеркнула, что в стране ситуация с COVID-19 “развивается на высоких цифрах для каждого региона”. По словам Поповой, в 15 регионах России ситуация с заболеваемостью ухудшается “с превышением среднероссийских показателей”.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что в стране наблюдается увеличение числа привитых и переболевших коронавирусной инфекцией, однако достаточный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу не достигнут.

Ранее Попова заявляла, что в 22 российских регионах специалисты обнаруживают все меньше носителей коронавирусной инфекции. В 28 регионах России отмечается стабилизация ситуации с COVID-19. Речь идет о территориях, где нет ни снижения, ни роста.

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