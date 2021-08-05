Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в 22 регионах России отмечается спад заболеваемости COVID-19
5 августа 2021, 21:56
В 22 российских регионах специалисты обнаруживают все меньше носителей коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она подчеркнула, что в стране все еще наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом, однако она меняется в лучшую сторону. По словам Поповой, в 28 регионах России отмечается стабилизация ситуации с COVID-19. Речь идет о территориях, где нет ни снижения, ни роста.
Попова сказала, что в 35 субъектах страны в настоящее время число случаев заражения коронавирусом увеличивается. В интервью на канале “Россия 1” она добавила, что в 15 из 35 регионов РФ “видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей”.
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