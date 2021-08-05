Из-за повышения уровня воды в Байкале могут пострадать Иркутск и Бурятия

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2021, 19:36

Фото: pixabay.com

Уровень воды в озере Байкал начал вызывать серьёзные опасения еще в прошлом году, когда в сентябре приток достиг 130% нормы, а на Иркутском водохранилище максимальная отметка составила 457 метров. Иркутский гидроузел не смог работать в нормальном режиме и сбрасывать необходимый объём воды из-за хаотичной застройки нижнего бьефа водохранилища.



В 2021 году ситуация продолжает усугубляться. Между тем о проблеме возможного затопления учёные предупреждали иркутян еще в 2007 году. Говорилось, что для обеспечения снижения ущерба от затопления по руслу реки Ангары в пределах Иркутска нужно предусмотреть определённые практические мероприятия: соблюдение на затапливаемых территориях установленного регламента хозяйствования, разработку проекта строительства объектов инженерной защиты указанных территорий, планирование мероприятий по режиму пропуска паводка по реке Ангаре, страхование всех объектов, расположенных в зоне затопления, уже при выделении участков.



В прошлом году директор Байкальского института природопользования СО РАН академик Арнольд Тулохонов предупреждал, что общий ущерб из-за повышения уровня воды может быть сопоставим с последствиями Тулунской катастрофы — с той разницей, что вместо гибели людей будет кардинальное изменение в прибрежной экосистеме озера Байкал. Тем временем учёные считают, что от повышения уровня озера больше Иркутска пострадают населенные пункты в Бурятии. Последствия могут стать фатальными для всей экосистемы Байкала.



Подробности читайте на нашем сайте в материале «Уровень воды в Байкале впервые за последние годы начал вызывать опасения»





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