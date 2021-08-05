Эксперт рассказала о причинах отказа в приеме на работу

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2021, 18:13

Фото: pixabay.com

Россиянам чаще всего отказывали в устройстве на работу из-за несоответствия их финансовых запросов зарплатам предлагаемых вакансий, говорится в исследовании портала Headhunter и облачной CRM Talantix.

Эксперт Екатерина Самраилова рассказала, что «по поводу приема на работу дискриминация идет по половому, возрастному национальному, конфессиональному признаку – но это все на совести первых лиц организаций, которые считают, что они в праве вести такую кадровую политику», пишет Общественная служба новостей.

«Зарплата, конечно, демпингуется. Известен ряд профессий в которых она априори считается выше средней – это IT-технологии, коммуникационные, военные и космические технологии. Для всех остальных выдерживаются средние по регионам зарплаты, но люди на них соглашаются», - комментирует эксперт.

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