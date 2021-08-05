В сети появилось видео, на котором актёра Ивана Рыжикова избивает доставщик пиццы

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5 августа 2021, 15:09 Источник: LIFE SHOT

В сети появилось видео избиения артиста Театра на Таганке Ивана Рыжикова. Актер сериалов пострадал от рук доставщика пиццы, причем из ролика видно, что звезда сам нарвался на драку.

Пока все происходящее известно лишь со слов потерпевшего. Иван рассказал в полиции, что курьеру на Daewoo Matiz не понравилось, что артист затормозил у подъезда, чтобы высадить из своей машины приятельницу. Он, якобы, начал сигналить и конфликт перерос в драку. Со слов Рыжикова, курьер плохо знает русский язык, а потому решил, что актёр оскорбил его семью, хотя на кадрах видно, что артист первым набрасывается на доставщика пиццы.

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В результате у артиста травма головного мозга и гематома под глазом. Но серьезных повреждений нет, а потому медики уже отпустили его домой. Актер сообщил, что будет писать заявление, чтобы привлечь у ответственности слишком драчливого курьера.

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