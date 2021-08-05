Известного актера российских сериалов избили в Москве

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5 августа 2021, 13:20 Источник: Рен ТB

Фото: кадр из фильма

В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту избиения артиста Театра на Таганке Ивана Рыжикова. Все произошло поздно вечером на Волгоградском проспекте.

Неизвестные нанесли несколько ударов в лицо Рыжикову и скрылись. Актер с сотрясением мозга, переломами глазницы и челюсти госпитализирован. Что стало причиной конфликта выясняется.

Cам же актер никаких комментарием прессе давать не готов. "Не хочу сейчас комментировать ничего", - заявил он журналистам. Иван Рыжиков наиболее известного широкому зрителю по сериалам «Склифосовский» и «Балабол».

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