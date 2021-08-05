О «собачьих» законах: как люди и псы терроризируют друг друга, и что с этим делать

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2021, 11:29 Елена Головань, корреспондент

Фото: depositphotos.com

Где корни проблемы бродячих собак, которые собираются в стаи и терроризируют людей? Сами люди при этом делятся на два лагеря: одни в ответ терроризируют хвостатых, а другие – усиленно защищают первых «террористов» от вторых. Вроде бы вышел закон, который должен регулировать взаимоотношения в этой сфере, и даже выделяются деньги в бюджеты, но, по сути, всё остаётся по-прежнему. Почему? Давайте попробуем разобраться.



В принципе понятно, что самих собак из всего этого регулирования можно исключить. Вы когда-нибудь видели хоть одну псину, читающую уголовный или административный кодекс? Нет. Законов у собак не существует. Есть лишь инстинкты, которые повелевают им урвать пищу, чтобы выжить и размножаться – для того, чтобы выжили последующие поколения. Соответственно, нашим четверолапым остаётся усиленно защищать своё место под солнцем и среди людей, и в собачьей иерархии среди себе подобных.



Значит, так или иначе, в весь этот процесс должно вмешаться человеку, как существу более разумному (ой ли?!) и сделать так, чтобы и двуногие, и четверолапые могли сосуществовать.



Раньше собак в основном отстреливали. Администрация муниципалитета нанимала охотников, которые за определённую плату избавляли город от собачьих стай. Зачастую этот процесс выходил за пределы разумного. Вплоть до того, что друзей человека расстреливали на глазах у детей. Кардинально при этом проблема не решалась. Потому что оставшиеся собаки размножались, а также у хозяйских сук появлялось нежелательное потомство, которое попросту относили куда придётся. И вновь всё шло по кругу.



Сейчас закон предусматривает более гуманный способ обращения с бродячими собаками. Их должны отловить, избавить от паразитов (хорошо, что хоть глистов пока закон не защищает), привить, подлечить и, нацепив на ухо чип, выпустить на свободу. Ах, да забыла самое главное – ещё нужно кастрировать или стерилизовать животное. Кроме тех особей, которых либо невозможно вылечить, либо они представляют угрозу для окружающих – таких предполагается усыплять.



Тут бы зоозащитникам праздновать победу – победили, наконец, догхантеров (так называют двуногих непримиримых врагов собак – прим. авт.). Нашли способ решения проблемы. Вполне, казалось бы, разумный – ведь так делают, к примеру, в странах Европы, где проблемы бродячих собак уже в принципе не существует. Так, да. Но не совсем.



Кивай не кивай, а обозначится надо



Во-первых, в той же Европе законы обязательны к исполнению – вроде как перед Фемидой равны все. У нас некоторые чуть ровнее. Примеров по «исполнению» любого закона – тьма-тьмущая. И законы о регулировании взаимоотношений между человеком и животными – не исключение.



Ведь откуда появляются безнадзорные животные? Очевидно, что из вполне себе надзорных. Поначалу. То бишь, хозяйских. У нас в стране даже львов и гремучих змей выкидывают на улицу – что уж говорить о каких-то там собаках! И что-то не припоминается ни одного нашумевшего случая, когда наигравшийся в любящего хозяина владелец животного сколь-нибудь серьёзно ответил по закону.



В сёлах, к примеру, раньше нежелательный помёт попросту топили. Сейчас все гуманисты – лучше выбросить куда-нибудь на улицу – авось кто-нибудь заберёт. И так два раза в год. А случается, и заводчики собак, если вдруг сука загуляла с кавалером, у которого уши или хвост подвешены не так, как желательно для будущего потомства, тоже попросту вывозят едва подросший помёт куда-нибудь к храму или к магазину. Кто регулирует этот процесс? Да никто.



Конечно, об этом, как правило, знают соседи. Куда без этого? Но если в той же Европе сообщить о правонарушении даже на близкого человека в норме вещей, то у нас это характеризуется как «стукачество». А стучать – да, позорно! Иногда создаётся ощущение, что в России все как минимум бывшие сидельцы в местах не столь отдалённых. Зато в соцсетях все мы мастера высказывать своё возмущение. Только вот правоохранительные и различные надзорные органы в соцсетях по работе не сидят, кроме разве что тех, кто отслеживает каких-нибудь реальных террористов. Вряд ли безнадзорные животные входят в сферу их интересов. Поэтому нужны реальные жалобы. А их нет, всё выплескивается в ничему не обязывающие «беседы» на сайте. Как в анекдоте, когда жена, испугавшись ночного звонка в дверь, не открыла пьяному мужу. Утром, найдя его спящим у порога, посетовала – что же ты, мол, не ответил, что это ты, когда я спрашивала. Он в ответ: а я тебе кивал, кивал… Это я к тому, что сколько ни кивай, а обозначиться надо. Нарушают ваши права – звоните, пишите. Не ответили в данной инстанции, обращайтесь в вышестоящую.



Это я к чему? К тому, что пока не прекратится поток на улицы новых животных, то ты хоть обложись законами, ничего не изменится. А это значит, что надо наводить порядок именно в этой сфере. Обязывать – и не только по закону, но и в правоприменительной практике – чипировать домашних животных, стерилизовать, ну и, разумеется, прививать. Ну и «стучать», да… без этого никуда.



Проверяющих на всех не напасёшься



А теперь возражу сама себе. Это к пункту «во-вторых». С одной стороны, обращаться надо. А с другой – слабо верится, что отреагируют. На пустяковую, казалось бы, проблему. Помню, сама столкнулась. Года четыре назад. Собаки напали на ребёнка-подростка. Звонила в полицию – не наш случай. В администрацию – там заявили, что денег нет на эти цели, но вы держитесь. У кого угодно руки опустятся!



И вновь немного о законах. Теперь у нас вроде как нельзя, к примеру, курить в подъездах или на общественной территории. Уж не знаю, что там за это нарушение полагается, но дело не в этом. Вот вышли вы в подъезд – видите, сосед курит на лестничной площадке. Ваши действия? Позвоните в полицию? Даже если она приедет, сосед, докурив, спокойно пойдёт домой, а вы останетесь беседовать с представителями правоохранительных органов, не слишком довольными, что их оторвали от действительно важных дел. А ведь по закону вы правы! Ну и кто решится связываться в этом случае с соседом? Ему хоть бы хны, а вы потеряете и время, и нервы.



А разве чем-то отличается ситуация, когда ваш сосед отнёс в коробке щенков к вокзалу? Или заводчик попросту выпустил щенят «неправильного» помёта на улицу, а вы об этом узнали? Придут полицейские? Придти-то придут – обязаны отвечать на каждую, даже самую дурацкую заявку, но вряд ли это закончится хоть сколь-нибудь существенным наказанием для соседа. Максимум – погрозят пальчиком и сообщат о недопустимости подобного отношения.



Концлагерь для животных



В-третьих. Отловили животное. Куда его везти? Приютов нет. Нормальных, я имею в виду. У тех, кто ловят и передерживают собак такие приюты, что мама не горюй – на них уже обращали пристальное внимание правоохранительные органы. В негативном смысле. Читаешь про эти концлагеря для животных и ловишь себя на мысли: «ей-богу, лучше бы пристрелили, хотя бы не мучилась несчастная псина».



Значит, всё упирается в строительство нормальных, цивилизованных приютов. Только и здесь не всё так гладко. Помнится, у нас в районе власти обещали выделить участок под строительство приюта. И даже появился потенциальный инвестор. Только пока что ни одного кирпича так и не заложено.



- Я готов взяться за строительство приюта для собак, - говорит предприниматель Эдуард Толоконников. – Но проблема, во-первых, в том, что участок в лучшем случае будет через год. Его подобрали, но документации ещё нет. Требований к нему два – территория пять гектаров, ну и хотя бы подведённое электричество. А во-вторых, пока совершенно непонятно, как работать в этой сфере. Я был на заседаниях в воронежской городской администрации, где обсуждали вопросы строительства приюта и вообще принципы обращения с безнадзорными животными и понял, что, по сути, никто не знает, как всё это должно работать. Так что приходится искать пути выхода вслепую, изучать опыт даже не других регионов – его практически нет – а других стран.



Мы в ответе за тех, кого приручили



В-четвёртых, собак с бирками, то бишь прочипированных, привитых, стерилизованных и потенциально безопасных, люди всё равно по привычке воспринимают как угрозу. А их в последнее время появилось много – собак с бирками на ушах, я имею в виду. И снова полемика в соцсетях. Кто-то предлагает стрелять из воздушки, кто-то травить, кто-то – пугать электрошокером… А некоторые, напротив, призывают к тому, чтобы попытаться мирно сосуществовать вместе и подкармливать разгуливающих по улицам псов.



В любом случае нам, так или иначе, придётся как-то находить «общий язык» с собаками с бирками на ушах. Если остальные вне закона, то эти, с бирками, вполне себе законные представители нашего общества, хочется вам того или нет. Да, лают по ночам. Но, по мнению закона это не повод для уничтожения. В конце концов, подростки тоже собираются по вечерам у подъездов, врубают музыку «на всю ивановскую» и даже иногда сами что-то там поют. Мягко скажем, их исполнение не всегда вызывает эстетическое удовольствие у невольных слушателей, но, к счастью, «артистов» отстреливать пока никто не предлагает.



Как не предлагают уничтожать и тех, кто целыми днями делает ремонт, в то время как соседям кажется, что у них прыгают на голове.



Потому что город в принципе предполагает определённые неудобства, связанные с более насыщенным, по сравнению с селом, социумом.



А собак с бирками становится всё больше. И жители городов это замечают.



- Сейчас, как мне кажется, собак на улицах стало меньше, - говорит жительница Семилук Наталья Лебедева. – А те, что есть, в основном с бирками. А это значит, что они стерилизованы или кастрированы, привиты, а стало быть, более безопасны. Я лично всегда была против отстрела, и хоть работаю почтальоном и периодически сталкиваюсь с бродячими собаками, думаю, что в этой проблеме виноват прежде всего человек. Мы в ответе за тех, кого приручили, ведь правда?! А бродячие животные – это чьи-то бывшие питомцы, либо же их потомство.



Кусают хозяйские псы



Исходя из написанного выше, деньги, выделенные из бюджетов, местными властями осваиваются. Собак отлавливают, делают все вышеописанные процедуры и отпускают в привычную среду обитания. Только уже без возможности осуществления основного инстинкта – размножения – поскольку их стерилизуют либо же кастрируют в зависимости от пола. Соответственно, агрессия снижается.



А значит, хоть по чуть-чуть, но снижается воспроизводство собак. И через несколько лет их должно быть, по идее, меньше. Но мне бы хотелось затронуть ещё одну проблему. Дело в том, что бесхозные собаки нападают на людей куда меньше, чем те, у которых есть хозяева. И вот тут вопрос куда масштабнее. И куда более сложно решаемый.



Зачастую люди заводят собак, не имея ни малейшего представления о том, как их воспитывать. Психология собаки проста – если у неё нет вожака, значит, вожаком становится она сама. Люди, мнящие себя великими кинологами, не замечают, что постепенно хозяином в доме становится собака, которая делает всё, что захочет. И ладно если эта собака какая-нибудь чихуа-хуа или мопс, заскоки которой вызывают умиление, а то ведь порой всеми в доме заправляют кавказцы или алабаи, которых со временем начинают бояться даже сами домочадцы. И если такая собака нападёт на человека, то, как показывает практика, хозяева не могут её остановить, потому как этой псине до их мнения как таракану до мировой экономики. И вот как тут регулировать эти взаимоотношения? До сих пор в России нет закона, который не позволял бы заводить собак бойцовских пород, прежде чем не пройдёшь специальную комиссию и не получишь разрешения. Как на оружие. А ведь собака – это действительно, в некотором роде, оружие и есть.



В Венгрии, например (коли мы уж начали приводить в пример европейские страны), если ты завёл собаку, то ты обязан пройти с ней курсы реабилитации или адаптации – не помню, как это у них называется. На этих курсах опытный кинолог поработает с твоим питомцем, поможет его социализировать и напрочь убрать агрессию, если она присутствует. И что-то мне подсказывает, что нам в России до этого далеко, как тушканчику до луны.



Актуальные комментарии:



Николай Дроздов, советский и российский учёный зоограф и биогеограф, ведущий передачи «В мире животных», путешественник:





– Понятие «собака – друг человека» неправильное совершенно. Собака – друг хозяина. А постороннего человека она и покусать может, и порвать. А большая собака и насмерть загрызть может. А охранные собаки, они что, друзья прохожих? Лают на цепи, а отпусти с цепи – порвут. Помните, в фильме «Бриллиантовая рука» героиня Мордюковой поправила парня, который выгуливал собачку? «А… наши дворы планируются не для гуляний…» А ей Никулин: «Вот я был в Лондоне, там собаки гуляют везде. Собака – друг человека». Мордюкова: «Я не знаю, как там в Лондоне, я там не была… А у нас управдом – друг человека». Потрясная женщина. Ну а если серьёзно, то в культурном, развитом обществе бродячих собак быть не должно вообще. Все имеют своих собак, никто их не бросает, не выгоняет. А если их никто не выбрасывает, откуда возьмутся бродячие собаки?



Делают сейчас питомник для бездомных собак. Это очень жалкая полумера. Набивают питомник этим псами. Они хоть жили счастливо – ходили сами по себе, в компании сбивались. А здесь их сажают в отдельную клетку. Собака тоскует по хозяину, по общению. Какой-нибудь сторож, который нанялся их кормить, за день проходит и бросает по куску чего-то и уходит. Пёс думает, вот же он, хозяин… А сторож – да пошла, кыш отсюда…





Станислав Рывкин, адвокат:

- Не могу утверждать, что проблемы, возникающие из необходимости сосуществования человека с его братьями меньшими не решаются у нас вовсе. Так, в 2017 году в статью, предусматривающую ответственность за жестокое обращение с животными, были внесены изменения - расширен перечень деяний, образующих состав преступления, введены более серьезные санкции. В 2018 году был принят закон «Об ответственном обращении с животными…», устанавливающий основные принципы обращения с животными, требования к их содержанию и использованию, порядок и условия осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.



Правда, особого оптимизма подобные законодательные инициативы не вселяют. Во-первых, законы-то работают не сами по себе. Их применять нужно. Тот факт, что эффективность действия закона обеспечивается не его жесткостью, а неотвратимостью наказания, для правоведов давно является аксиомой. А вот с этим у нас беда. Уголовные дела за жестокое обращение с животными возбуждаются крайне редко. Во-вторых, тот же закон «Об ответственном обращении…» крайне несовершенен и являлся по своей сути лишь декларацией. Так, ответственность за неисполнение содержащихся в нем положений, не предусмотрена вовсе. Справедливости ради нужно признать, что с 1 июля текущего года начнут действовать изменения в указанный закон, его отчасти конкретизирующие. Обсуждается и законопроект о внесении в КоАП РФ ряда статей, устанавливающих надлежащую административную ответственность. Только остается вопрос, почему этого нельзя было сделать раньше? И где гарантия, что после этого закон, наконец, заработает, если у нас уголовная ответственность почти не применяется?



Опять же для реализации заложенных в закон механизмов необходимо соответствующее финансирование. А оно скудное. Да и те денежные средства, что выделяются, на местах конкретными чиновниками расходуются зачастую крайне неэффективно. В наших осинах, как водится, поступающие средства принято все больше осваивать, а не вкладывать.



Пример для наглядности. Известно, что безнадзорные собаки иногда создают людям проблемы. Какого рода, думаю, понятно. Для решения этих проблем необходима четкая и полноценная реализация программы по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату (ОСВВ). Если это будет делаться спустя рукава, для галочки или, чего хуже, с целью погреть руки - результата не жди. С какой скоростью размножаются собаки или кошки, известно. Что характерно, частенько чиновник идет по наиболее легкому пути - отлавливаются не агрессивные собаки (их еще поди поймай), а социализированные. Те, что не боятся людей. Что, возможно, еще вчера были домашними. Иногда собак просто отстреливают. Дешево и сердито. В бумагах можно и отлов, и стерилизацию с вакцинацией, и оплату ветеринарам, и содержание приюта записать. А образовавшуюся разницу… Ну, вы в курсе. Тем временем на освободившееся место другая стая приходит. Про варварство подобного способа решения и говорить не хочется.



Но ОСВВ – это когда животное уже бегает на улице. А каким образом оно туда попало? Вариантов несколько. Потерялось. Хозяева избавились от питомца, выкинув его за дверь. Выпустили одного погулять. А он, если и не потерялся, то нашел подружку, и нате вам уличное пополнение. Короче, в большинстве случаев в появлении и пополнении «уличного войска» виноват в конечном счете человек. Отсюда вывод. Необходимо введение комплекса мер, минимизирующих возможность попадания животного в разряд безнадзорных. Регистрация. Чипизация. Штрафы за выкинутое животное. Возможно, введение налога на нестерилизованное животное и освобождение от налога на животное из приюта.



Резюмируя. Необходима целая система мер, включающая в себя принятие и совершенствование соответствующих законов, государственный обеспечение эффективной деятельности уполномоченных органов (государственных, муниципальных, правоохранительных и пр.). И, как бы казенно или высокопарно это не звучало, развитие культуры ответственного отношения граждан к животным. Как к домашним, так и безнадзорным.

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