Проблемы с задержками поставок вторых доз «Спутника V» устранят в августе

В среду стало известно, что возникшие ранее проблемы с задержками поставок второго компонента российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" будут разрешены в течение августа.
Согласно последней информации, команда "Спутника V" подтвердила, что временные задержки с поставкой второго компонента препарата, будут полностью устранены в этом месяце. Это станет возможным благодаря существенному увеличению мощностей по производству вакцины.
Напомним, ранее сегодня, в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что процесс одобрения "Спутника V" в Европейском агентстве лекарственных средств проходит в положительном и профессиональном ключе.
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