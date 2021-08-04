Проблемы с задержками поставок вторых доз «Спутника V» устранят в августе

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4 августа 2021, 19:41 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Mahmoud Issa/Keystone Press Agency

В среду стало известно, что возникшие ранее проблемы с задержками поставок второго компонента российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" будут разрешены в течение августа.

Согласно последней информации, команда "Спутника V" подтвердила, что временные задержки с поставкой второго компонента препарата, будут полностью устранены в этом месяце. Это станет возможным благодаря существенному увеличению мощностей по производству вакцины.

Напомним, ранее сегодня, в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что процесс одобрения "Спутника V" в Европейском агентстве лекарственных средств проходит в положительном и профессиональном ключе.

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