В оперштабе Краснодарского края заявили, что смерть врача в Сочи не связана с вакцинацией

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3 августа 2021, 19:08 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что смерть врача-анестезиолога городской больницы №4 в Сочи никак не связана с его вакцинацией против коронавируса – данный факт подтвердило вскрытие.

Ранее в СМИ появились сообщения о смерти 40-летнего врача Егора Полина, который якобы умер через 1,5 месяца после прививки.

В оперштабе Краснодарского края заявили, что в связи с резонансом, который вызвала информация о кончине сотрудника городской больницы №4 администрация больницы сообщила, что данный инцидент не связан с вакцинацией против COVID-19. Уточняется, что данный факт подтвердили результаты вскрытия. Точная причина смерти медика не может быть обнародована в связи с врачебной тайной.

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