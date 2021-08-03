В оперштабе Краснодарского края заявили, что смерть врача в Сочи не связана с вакцинацией

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что смерть врача-анестезиолога городской больницы №4 в Сочи никак не связана с его вакцинацией против коронавируса – данный факт подтвердило вскрытие.
Ранее в СМИ появились сообщения о смерти 40-летнего врача Егора Полина, который якобы умер через 1,5 месяца после прививки.
В оперштабе Краснодарского края заявили, что в связи с резонансом, который вызвала информация о кончине сотрудника городской больницы №4 администрация больницы сообщила, что данный инцидент не связан с вакцинацией против COVID-19. Уточняется, что данный факт подтвердили результаты вскрытия. Точная причина смерти медика не может быть обнародована в связи с врачебной тайной.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.