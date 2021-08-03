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МЧС призывает эвакуировать с побережья Приморья туристов из-за приближающегося тайфуна

, 15:50 Источник: ТАСС

МЧС призывает эвакуировать с побережья Приморья туристов из-за приближающегося тайфуна
тайфун, pixabay.com

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил главам регионов Дальнего Востока принять превентивные меры, среди которых эвакуация туристов с морского побережья, в связи с приближающимся тайфуном.

Кроме того, Евгений Зиничев предложил проверить готовность аварийно-восстановительных бригад к тому, что придется  реагировать на нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения населения регионов, определить наличие и исправность резервных источников электропитания, а также запасов всех необходимых материальных резервов.

Соответствующее обращение было направлено главам Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской областей, а также в Министерство энергетики.

Предполагается, что с 7 по 9 августа на Дальний Восток придет циклон из Китая. Не исключено, что выпадет до 110 мм осадков, а скорость ветра достигнет 30 м/с.

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