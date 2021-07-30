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30 июля 2021, 12:55

Фото: Соцсети

На Дальний Восток надвигается тайфун «Ин-Фа». Погоду в регионе и сейчас иначе как экстремальной назвать нельзя: на Чукотке и в Магаданской области в разгар июля вдруг пошёл снег, и даже по местным меркам это ненормально. А температура в Магадане в четверг едва поднялась выше +15°.

Жители Сахалинской области утверждают, что в водоёмах из-за перегрева воды гибнет рыба. Даже поверхность океана прогрелась до невероятных +28°. К Сахалину и Приморью стали приплывать обитатели южных широт, например, тунец. А ихтиологи предупредили о возможном появлении у берегов России большой белой акулы. Об этом сообщает «Центр ФОБОС».

Что касается температуры воздуха, то она тоже держится на рекордном уровне. В Хабаровске накануне было выше +33°, в Южно-Сахалинске +34°, в Уссурийске +36°.

Всё это – новые исторические максимумы. То, что происходит на востоке России – так называемое обострение полярного фронта.

Сейчас на Россию идет крайне мощный циклон «Ин-Фа». Большую часть своих запасов влаги он оставил в Китае, спровоцировав в Поднебесной очередную волну разрушительных наводнений. Однако он всё ещё обладает штормовым потенциалом и сейчас медленно смещается на север. В выходные он доберётся до России. Уже завтра массивы облачных полей протянутся от Южного Сахалина до побережья Жёлтого моря. А в эпицентре ненастья окажутся Приамурье, Еврейская автономная область и Хабаровский край — здесь местами за сутки может выпасть порядка 1/3 месячной нормы осадков.

В мире в этом году столкнулись с небывалыми ранее по масштабу климатическими аномалиями. Потепление климата несет за собой новые климатические реалии, к которым человеку нужно приспосабливаться.

Если так и дальше продолжится, то скоро мы будем ездить на курорты и осваивать пляжи на берегу Северного Ледовитого океана.

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