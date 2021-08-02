Мантуров: название «Checkmate» для показанного на МАКС-2021 новейшего истребителя является рабочим

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2 августа 2021, 17:33 Источник: Свободная пресса

Презентация истребителя Checkmate, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в понедельник заявил, что название «Checkmate» является рабочим для презентованного на авиасалоне МАКС-2021 новейшего российского истребителя.

По словам главы Минпромторга, впоследствии для истребителя будет подобрано более традиционное номенклатурное название, к которой все привыкли. «Скорее всего, это Су-75», — сказал Денис Мантуров.

Истребитель пятого поколения Checkmate будет создаваться на авиапредприятии в Комсомольске-на-Амуре, - уточняет «Свободная пресса».

По словам Мантурова, рабочее название «Checkmate», под которым истребитель предстал перед широкой публикой, было предложено инженерами «Ростеха», - сообщает ТАСС.

Новый российский истребитель Checkmate, представленный в рамках салона МАКС-2021, может стать козырем Индии в вероятном военном конфликте с Китаем, - писало издание EurAsian Times.

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