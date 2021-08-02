Автоэксперты Шкуматов и Мигаль заявили, что каршеринг иногда выгоднее покупки машины

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2 августа 2021, 14:05 Источник: URA.RU

коробка переключения передач, pixabay.com

Автоэксперты Петр Шкуматов и Денис Мигаль в беседе с журналистами днем в понедельник, 2 августа, рассказали, в каких случаях использование каршеринга выгоднее покупки собственного автомобиля.

Координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов заявил, что каршеринг будет выгоден тем людям, которые перемещаются исключительно в пределах города, а их пробег на автомобиле не превышает в год четырех – пяти тысяч километров.

Вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Денис Мигаль в беседе с URA.RU в свою очередь обратил внимание на то, что каршеринг нельзя сравнивать с личным владением автомобилем. Эксперт заметил, что в стоимость проката всегда включены налоги, аренда, коммерческая наценка на машину. По словам специалиста, если человек пользуется автомобилем регулярно, то каршеринг для него не будет удобен, поскольку он будет постоянно переплачивать. Мигаль порекомендовал в случае редкого использования машины в качестве альтернативы каршерингу приобрести недорогое транспортное средство.

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