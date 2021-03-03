Водитель автомобиля каршеринга сбил в Москве пешехода

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3 марта 2021, 18:22 Источник: Telegram

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вечером в среду, 3 марта, стало известно, что в Москве водитель автомобиля каршеринга совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили ранее сегодня сотрудники столичного департамента транспорта.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранее сегодня в районе дома номер 8 на Сходненской улице в столице.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники оперативных служб Москвы. Уточняется, что движение транспорта в результате ДТП не затруднено. Информации о том, в каком состоянии сейчас находится пешеход, журналистам пока не поступало.