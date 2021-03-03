Автомобиль сбил пешехода на юге Москвы

Днем в среду, 3 марта, поступила информация о том, что на юге Москвы автомобиль сбил пешехода. Соответствующие данные предоставили ранее сегодня сотрудники столичного департамента транспорта.
Согласно последним сообщениям, автомобиль совершил наезд на пешехода у дома под номером 6а на Сумской улице в столице.
К настоящему моменту на место случившегося прибыли оперативные службы. Известно, что движение транспорта на месте дорожно-транспортного происшествия не затруднено. Информации о состоянии пострадавшего в результате аварии пешехода не поступало.
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