На востоке Москвы водитель такси сбил двух мужчин

Во вторник, 2 марта, на востоке Москвы автомобиль сбил двух пешеходов на Лосиноостровской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.
«Лосиноостровская, автомобиль KIA совершил наезд на двух мужчин, двух пешеходов, они госпитализированы», - пояснили в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что авария произошла по вине водителя такси. Он сбил двух дорожных рабочих. Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств и причины происшествия.
Ранее сообщалось, что семья известного тверского художника попала в ДТП под Клином, водитель одного из автомобилей погиб.
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