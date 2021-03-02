На востоке Москвы водитель такси сбил двух мужчин

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 марта 2021, 18:36 Источник: ТАСС

мужчина, фото: pixels.com

Во вторник, 2 марта, на востоке Москвы автомобиль сбил двух пешеходов на Лосиноостровской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«Лосиноостровская, автомобиль KIA совершил наезд на двух мужчин, двух пешеходов, они госпитализированы», - пояснили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что авария произошла по вине водителя такси. Он сбил двух дорожных рабочих. Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что семья известного тверского художника попала в ДТП под Клином, водитель одного из автомобилей погиб.