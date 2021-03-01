Семья известного тверского художника попала в ДТП под Клином

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1 марта 2021, 10:36 Источник: Вся Тверь

фото с места происшествия,yudintverart/Facebook

Известный тверской художник Андрей Юдин сообщил, что картины для выставки были практически уничтожены в дорожно-транспортном происшествии под Клином. Инцидент произошёл утром 26 февраля.

«Наша выставка была собрана и открылась в монастыре в Старице ... Потом долго с карантином побыла в Высоковске и планировалась в Твери», - уточнил он.

Отмечается, что 26 февраля около 8.10 утра во время движения в машину художника на полном ходу врезалась «Шкода Октавиа». Автомобиль ехал со скоростью 180 км/ч и вылетел на встречную полосу. Водитель погиб на месте, но семья Юдина – жена и пятилетний сын - выжили. Часть коллекции картин, собранной для выставки, уцелела. Другие работы получили серьезные повреждения или полностью испорчены.

«Главное – люди живы, а работы… Можно написать новые, еще прекраснее!» - прокомментировал случившееся художник.