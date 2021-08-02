Мясников назвал преимуществом то, что в России пандемия началась позже, чем в Европе

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2 августа 2021, 13:48 Источник: Telegram

врач Александр Мясников, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников в понедельник, 2 августа, рассказал на своей страничке в соцсети, какими преимуществами в борьбе с пандемией коронавируса нового типа обладает Россия.

Александр Мясников напомнил, что во всех странах вспышки коронавирусной инфекции проходят волнообразно, одинаковыми периодами. Однако то, что в РФ пандемия началась на полтора месяца позже, чем на территории Европы, можно считать плюсом.

Врач уточнил, что на примере ситуации в других государствах россияне могут предвидеть, как будет развиваться эпидемия.

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