В Астраханской области заявили о 90-процентной загруженности коечного фонда для больных COVID-19

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2 августа 2021, 12:57 Источник: РИА "Новости"

койки для пациентов с COVID-19, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В управлении пресс-службы администрации губернатора региона заявили в понедельник, что загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Астраханской области к настоящему моменту составила 90%.

Согласно информации областного минздрава, по состоянию на 2 августа в Астраханской области выявили 44 249 случаев заражения COVID-19, в частности, 287 – за прошедшие 24 часа. В стационарах, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом нового типа, находятся на лечении 1 774 человека, в регионе свободно сейчас 10% коечного фонда.

Уточняется, что на амбулаторном лечении в регионе в настоящий момент находятся 5 988 пациентов с COVID-19, за весь период пандемии скончались 1 127 человек.

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