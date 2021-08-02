В России за сутки скончались 785 пациентов с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 11:26

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 785 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа, в частности, 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались Москве, 60 – в Санкт-Петербурге, 34 – в Краснодарском крае. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 160 137 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в РФ увеличилось на 23 508.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости