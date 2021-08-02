В МВД сообщили о росте числа преступлений в интернете за полгода на 20,3%

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2 августа 2021, 10:15

безопасность, pixabay.com

В МВД сообщили, что по итогам шести месяцев 2021 года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось на 20,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно последней информации, за вышеуказанный отрезок времени было зарегистрировано 271,1 тысячи преступлений, совершенных при помощи информационно-телекоммуникационных технологий или же в области компьютерной информации.

Как сообщает RT, больше половины подобных преступлений (57,1%) являются тяжкими и особо тяжкими (154,9 тысячи), две трети из них совершаются посредством интернета (182,7 тысячи), более трети – с помощью средств мобильной связи (108,9 тысячи).

Максимальный прирост преступлений такого рода за первые шесть месяцев года выявили в Чечне (176,9%), Дагестане (141,2%), Московской (126,5%) и Тульской (117,9%) областях, а также на территории Тувы (110,2%).

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