Режиссёр Цыбин сообщил о новой схеме мошенничества на портале Госуслуги

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20 июля 2021, 18:27

мужчина, фото: pixels.com

Режиссер Иван Цыбин сообщил, что стал жертвой взлома своей страницы на портале Госуслуги. По его словам, мошенникам удалось изменить номер телефона, адрес электронной почты и от его имени отправить заявки на «получение микрозаймов под бешеные проценты».

«… это новая "фишка" сидельцев в колониях - они перестают обзванивать людей от имени якобы Сбербанка, поскольку понимают, что эта схема мошенничества уже слишком известна и стала плохо работать, так они изобрели новую!!!» - пояснил он.

Цыбин отметил, что теперь через Госуслуги можно подтвердить личность любому кредитному учреждению. Он смог выяснить по ip-адресам, что от его имени поданы заявки на получение микрозаймов из Ростова-на-Дону и Краснодарского края.

«Исходя из всего этого, я требую от государственного портала #госуслуги связаться со мной и объяснить, каким образом мои логин и пароль "утекли" с вашего портала мошенникам? Каким образом люди могут защитить свои личные данные, если вы не в состоянии этого сделать? Требую провести служебное расследование этой истории с наказанием виновных в утечке данных»,- добавил режиссер.

Он намерен подать заявление в полицию по факту мошенничества на портале Госуслуги с требованием расследования, и на две микрокредитные организации «Вебзайм» и «Займиго». Цыбин считает, что россияне должны знать, что портал «не в состоянии сохранить личные данные в тайне и не может обеспечить полную конфиденциальность».

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