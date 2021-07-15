В России появилась схема телефонного мошенничества со «страховыми агентами»

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15 июля 2021, 18:57 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Мошенники, которые занимаются обзвоном клиентов от имени службы безопасности банка, добавили в свою схему «страховых агентов». Те, в свою очередь, убеждают потенциальных жертв перевести деньги на подставной счет.



Во время телефонного разговора мошенники предлагают обратиться к «личному страховому агенту», контакты и реквизиты которого якобы указаны в договоре. Преступники называют имя и номер сообщника, которому клиент перезванивает уже сам. «Агент» подтверждает, что деньги в опасности, а также что реквизиты «безопасного» счета корректны.



«Преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на черном рынке, стараясь придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно не только дешево купить, но и во многих случаях найти бесплатно. Также видно, что всё меньше схем предусматривает использование кода SMS-подтверждения. Вместо этого преступники уговаривают жертву сделать перевод полностью самостоятельно», ― рассказал основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.



В крупнейших кредитных организациях сообщают, что не предоставляют услуги «личных страховых агентов» и информация о них в договоре не прописывается. Еще одно звено мошенники привлекают в свою схему для большей убедительности. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобные схемы злоумышленников направлены в основном на людей с пробелами в финансовой грамотности, которых легко запутать. Они также напоминают, что сотрудники финансовых организаций никогда не просят переводить деньги на другие счета.





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