В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

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2 августа 2021, 08:00 Источник: Гидрометцентр

жара в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за жары в понедельник, 2 августа. Соответствующая информация содержится в опубликованной сегодня прогностической карте учреждения.

"Оранжевый" уровень означает, что погода в первый день новой недели будет потенциально опасной, в столичном регионе существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Уточняется, что предупреждение о жаре в 30 градусов будет действовать с 11.00 до 18.00 понедельника. Также с 9.00 до 21.00 в Москве действует предупреждение о грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду.

Жителей Московской области также предупредили о ветре и грозе до 15.00 понедельника.

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