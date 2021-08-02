В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за жары в понедельник, 2 августа. Соответствующая информация содержится в опубликованной сегодня прогностической карте учреждения.
"Оранжевый" уровень означает, что погода в первый день новой недели будет потенциально опасной, в столичном регионе существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Уточняется, что предупреждение о жаре в 30 градусов будет действовать с 11.00 до 18.00 понедельника. Также с 9.00 до 21.00 в Москве действует предупреждение о грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду.
Жителей Московской области также предупредили о ветре и грозе до 15.00 понедельника.
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