Синоптик Роман Вильфанд заявил, что жителей России в этом году ожидает теплый август

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31 июля 2021, 09:11 Источник: ТАСС

Роман Вильфанд, Viktor Chernov/Russian Look

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в этом году жителей страны ожидает теплый август. Ни в одном из регионов РФ не прогнозируется температура ниже нормы.

Роман Вильфанд заметил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской территории Российской Федерации, исключение составляет лишь Северо-Западный федеральный округ.

По словам синоптика, температура выше нормы, вероятнее всего, будет в августе во многих регионах азиатской части страны – на северной половине Красноярского края, в Иркутской области, в Бурятии, в южной половине Якутии, в Забайкалье, в Амурской области, Приморском крае, а также в южной половине Хабаровская края.

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