Сотрудники МЧС предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре в пятницу

Сотрудники московского главка МЧС утром 30 июля предупредили жителей и гостей столицы России о грозах, дождях, а также усилении ветра до 15 метров в секунду в городе в последний рабочий день недели.
Согласно последней информации, в пятницу с 08.30 до 21.00 часа в Москве будут идти дожди, не исключены грозы, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Сотрудники столичного главка МЧС призывают автомобилистов снизить скорость движения, соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров и не парковать машины рядом со столбами и деревьями. Пешеходам рекомендуют не укрываться от дождя под деревьями и обходить шаткие конструкции.
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