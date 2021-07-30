Сотрудники МЧС предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре в пятницу

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30 июля 2021, 08:35 Источник: ГУМЧС России по г. Москве

гроза в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудники московского главка МЧС утром 30 июля предупредили жителей и гостей столицы России о грозах, дождях, а также усилении ветра до 15 метров в секунду в городе в последний рабочий день недели.

Согласно последней информации, в пятницу с 08.30 до 21.00 часа в Москве будут идти дожди, не исключены грозы, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Сотрудники столичного главка МЧС призывают автомобилистов снизить скорость движения, соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров и не парковать машины рядом со столбами и деревьями. Пешеходам рекомендуют не укрываться от дождя под деревьями и обходить шаткие конструкции.

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