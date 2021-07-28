Синоптик Позднякова рассказала о приходе жары и небольшого дождя в Москву в выходные

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28 июля 2021, 12:07 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В предстоящие выходные в российской столице прогнозируется жаркая погода и небольшой дождь. Этой информацией поделилась Татьяна Позднякова, главный специалист метеобюро Москвы.

Она сообщила о небольшом повышении атмосферного давления. По словам Поздняковой, в столице будет наблюдаться весьма теплая и более устойчивая погода. “Тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождем различной интенсивности, он постепенно будет заполняться”,- сказала она.

В Москве кратковременный дождь пройдет местами 31 июля, а 1 августа будет наблюдаться небольшой дождь. “Установится жаркая погода”,- подчеркнула Позднякова. В столице воздух прогреется до 25-28 градусов.

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