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1 августа 2021, 14:50 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-57, Olga Sokolova / globallookpress.com

Российская Федерация разрабатывает «убийственную версию» своего истребителя пятого поколения Су-57. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Forbes пишет, что на базе двухместного Су-57 будет создан командный истребитель для управления дронами С-70 «Охотник». В публикации издания, пересказанной журналистами сайта «ПолитРоссия», указывается на то, что второй пилот Су-57 сможет поручать беспилотникам выполнение боевых задач, к которым относятся запуск оружия и использование активных радаров для поиска вражеских самолетов. Отмечается, что Су-57 будет в состоянии запускать дроны в зону действия радиолокационных систем и средств поражения противника, оставаясь за ее пределами.

Речь идет о разработке «убийственной версии» российского истребителя пятого поколения, считает Forbes.

Как сообщалось ранее в воскресенье, эксперт Юрий Кнутов заявил о том, что Польша закупает у Вашингтона наступательное вооружение, которое будет нацелено на Калининград.

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