Автоэксперт Канаев поддержал идею создания единой базы ГИБДД и Минздрава

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31 июля 2021, 13:29

салон автомобиля, pixabay.com

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал идею создания единой базы ГИБДД и Минздрава, в которой будут содержаться данные о состоянии здоровья водителей.

Ранее сегодня стало известно, что МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок к законодательству, в соответствии с которым медицинские справки водителей будут автоматически предоставляться в ГИБДД. При обнаружении в ходе планового медосмотра у автомобилиста серьезного заболевания, он будет направлен к врачу-специалисту, причем на период обследования действие водительских право будет приостановлено.

Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что подобную совместную базу следовало создать уже давно. Автоэксперт, однако, полагает, что приостанавливать действие водительского удостоверения без подтверждения диагноза у водителя не стоит – лучше делать это после того, как врач даст заключение по факту проведения обследования.

Канаев также уточнил, что понять, насколько действенной вышеуказанная инициатива будет с точки зрения безопасности, удастся лишь по прошествии времени.

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