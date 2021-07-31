«Коммерсантъ»: водителей смогут автоматически лишать прав при наличии ряда заболеваний

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31 июля 2021, 08:21 Источник: Коммерсантъ

руль машины, pixabay.com

МВД совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медицинские справки для водителей автоматически будут передаваться в ГИБДД. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Газета, ссылаясь на проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения", отмечает, что нововведения подразумевают создание федеральной информационной системы, в которой будут содержаться электронные медсправки, требующиеся для обмена и получения водительского удостоверения.

Согласно информации, указанной в пояснительной записке, за время срока действия прав у водителя может быть выявлено заболевание, которое является противопоказанием для управления транспортными средствами и может создать опасность на дороге. Список болезней, при которых запрещено выдавать гражданину права, приведен в постановлении правительства №1604. Речь идет, в частности, о плохом зрении, неработоспособности конечностей, алкоголизме.

Новые правила предписывают врачу, обнаружившему у водителя во время медосмотра или оказания помощи такое заболевание, направить пациента на внеочередное медицинское освидетельствование к специалисту. Затем медицинская организация передает соответствующую информацию в ГИБДД, после чего действие водительского удостоверения автоматически приостанавливается. Если заболевание у автомобилиста не подтверждается, что при получении заключения об этом в электронном виде ГИБДД восстанавливает действие прав.

Уточняется, что в случае выявления ограничений к управлению машиной человеку будет предлагаться получить новые права с соответствующей отметкой, если же автомобиль водить запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.

Срок вступления в силу правил назначен на 1 марта следующего года.

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