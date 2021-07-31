За сутки в России скончались 792 пациента с коронавирусом нового типа
31 июля 2021, 12:01
В России за сутки скончались 792 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 74 пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Санкт-Петербурге, 73 – в Москве, 32 – в Краснодарском крае. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 158 563 человека.
Ранее сегодня сообщалось, что за сутки на территории РФ зарегистрировали 23 807 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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